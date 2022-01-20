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Украинский политолог Филиндаш: Блинкен в Киеве, возможно, склонял Зеленского к атаке в Донбассе с целью втягивания России в войну

, 17:58 Источник: «ПолитНавигатор»

Украинский политолог Филиндаш: Блинкен в Киеве, возможно, склонял Зеленского к атаке в Донбассе с целью втягивания России в войну
Госсекретарь США Энтони Блинкен, Kay Nietfeld / globallookpress.com

Госсекретарь США Энтони Блинкен, посетивший накануне Киев, возможно, склонял президента Владимира Зеленского к атаке в Донбассе с целью втягивания России в военный конфликт на территории региона. Об этом заявил политолог с Украины Евгений Филиндаш.

«Блинкен привез инструкции, как следует действовать украинской власти. Я думаю, что, очень вероятно, Блинкен склонял Зеленского организовать полномасштабное нападение на Донбассе, предпринять попытку наступления, втянуть в войну Россию. Очень много признаков сейчас указывает на то, что Запад хочет именно этого в настоящее время — чтобы Россия втянулась в полномасштабную войну на Украине», — отметил Филиндаш.

Как сообщалось ранее в четверг, московский политолог Сергей Марков допустил, что киевские силы могут по приказу Вашингтона напасть на республики Донбасса 3 февраля, перед стартом зимней Олимпиады.

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