Госсекретарь США Энтони Блинкен, посетивший накануне Киев, возможно, склонял президента Владимира Зеленского к атаке в Донбассе с целью втягивания России в военный конфликт на территории региона. Об этом заявил политолог с Украины Евгений Филиндаш.
«Блинкен привез инструкции, как следует действовать украинской власти. Я думаю, что, очень вероятно, Блинкен склонял Зеленского организовать полномасштабное нападение на Донбассе, предпринять попытку наступления, втянуть в войну Россию. Очень много признаков сейчас указывает на то, что Запад хочет именно этого в настоящее время — чтобы Россия втянулась в полномасштабную войну на Украине», — отметил Филиндаш.
Как сообщалось ранее в четверг, московский политолог Сергей Марков допустил, что киевские силы могут по приказу Вашингтона напасть на республики Донбасса 3 февраля, перед стартом зимней Олимпиады.
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