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NetEasе: в случае нападения Японии на Курилы Путин остановит вторжение с помощью звонка Шойгу и приказа действовать

, 16:49 Источник: «ПолитРоссия»

NetEasе: в случае нападения Японии на Курилы Путин остановит вторжение с помощью звонка Шойгу и приказа действовать
Президент России Владимир Путин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Если Япония нападет на Курильские острова, президент России Владимир Путин остановит вторжение с помощью звонка главе Минобороны Сергею Шойгу и приказа действовать. Такой прогноз содержится в материале, размещенном в китайском интернет-сегменте.

«Курилы по итогам Второй мировой войны отошли Советскому Союзу и теперь принадлежат России. В Японии же считают эти территории своей собственностью и хотят их вернуть», — пишет портал NetEasе.

Сайт счел реальным сценарий, при котором Токио высадит на островах свой десант, чтобы захватить их. Китайский ресурс предрек, что в случае нападения президент Владимир Путин остановит вторжение с помощью звонка министру обороны Сергею Шойгу и приказа действовать.

«Как только Япония действительно осмелится начать войну с Россией, Путин решит ее одним телефонным звонком. С первым залпом российских ракет у Токио больше не останется вопросов по Курилам», — говорится в процитированной публикации.

Как сообщалось ранее в четверг, портал Sohu предположил, что британский самолет-разведчик развернула на подходе к Крыму новая российская система радиоэлектронной борьбы.

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