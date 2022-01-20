Сенатор Владимир Джабаров прокомментировал угрозы Джо Байдена запретить России операции в долларах

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал заявление президента США Джозефа Байдена ввести санкции против России, угрожающие российской экономике.
Как отметил сенатор, запрет для российских банков иметь дело с американским долларом больше бы ударил по самим США, поскольку крупные державы мира, в первую очередь, Китай, откажутся от этой валюты.
По словам Джабарова, "все мировые державы задумаются, выгодно ли для них вкладывать в эту валюту, если в любой момент их банки могут потерять возможность с ним работать, особенно Китай.
Президент США Джозеф Байден заявил, Россию ждет "катастрофа", если она решит "завоевывать" Украину, американские власти введут "никогда не виданные санкции".
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