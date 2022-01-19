Зеленский призвал украинцев не поддаваться панике и «не бежать за солью и спичками» из-за слухов о «вторжении» России
19 января 2022, 22:29
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал информацию о возможном вторжении России. Соответствующее видеообращение к народу опубликовано в Facebook.
Зеленский назвал сообщения о «вторжении России» на территорию Украины «слухами». По его словам, эти риски существуют с 2014 года, и они не стали больше. Президент отметил, что атака идет не на землю, а «на нервы украинцев, на инвесторов и бизнес». Политик считает, что таким образом Москва пытается «ослабить» Киев, вынудить к уступкам и создать такой фон, чтобы «нет» украинского власти и народа звучало «слабее».
Он призвал сограждан не поддаваться панике и не снимать деньги со счетов, успокоиться и «не бежать за солью и спичками».
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки выразила мнение, что Россия может в любой момент начать атаку на Украину.
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