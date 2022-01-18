Псаки: в Белом доме исходят из того, что Россия может в любой момент атаковать Украину

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила в рамках брифинга во вторник, 18 января, что власти Соединенных Штатов Америки считают, что Россия может в любой момент "атаковать" Украину.
"Мы находимся на этапе, где Россия может в любой момент начать атаку на Украину", – подчеркнула Джен Псаки в рамках короткой ежедневной пресс-конференции.
Напомним, Москва не раз категорически отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", подчеркивая, что Россия никому не угрожает и ни на кого не намерена нападать. Более того, подчеркивалось, что высказывания об "агрессии РФ" используются в качестве предлога, чтобы разместить больше военной техники НАТО недалеко от российских границ.
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