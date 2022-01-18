США намерены в ближайшие недели поставить Украине новую партию военной помощи

Аргументы Недели → Политика 13+

18 января 2022, 20:44 Источник: РИА "Новости"

флаг США, pixabay.com

США продолжают направлять Украине военную помощь в целях укрепления обороноспособности страны. Представитель Госдепа высокого ранга заявила, что в ближайшие недели ожидаются новые поставки.

В Госдепе напомнили, что в 2021 году американская сторона поставила Украине больше систем безопасности, чем когда-либо с 2014 года. "И я могу заверить вас, что эти поставки продолжаются", – подчеркнула представитель ведомства и добавила, что в течение нескольких недель запланированы передачи новой военной помощи Киеву.

В Государственном департаменте добавили, что стоит Российской Федерации "вторгнуться" в Украину, Вашингтон обеспечит украинцев дополнительными оборонными материалами.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости