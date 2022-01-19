Глава МИД Казахстана сообщил, что один из вооружённых участников беспорядков говорил на казахском с сильным акцентом

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19 января 2022, 21:49 Источник: РИА Новости

протест, фото: t.me/shot_shot/globallookpress.com

Глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди рассказал, что вооруженные участники протестов говорили на азиатских языках. По его словам, нападающие действовали как «радикальные экстремисты».

«Мы считаем, что они относятся к исламистским радикальным группам. Многие мои друзья, которые живут в Алма-Ате, а также наши послы, которые стали там очевидцами, звонили мне и сообщали, что среди вооруженных нападающих было много тех, кто говорил на казахском с сильным акцентом, что показывает, что они не являлись носителями языка. Некоторые раненные из их числа были в больницах и доктора говорили, что они не говорили ни на казахском, ни на русском. То есть они говорили на других азиатских языках»,- поделился дипломат.

Тлеуберди отметил, что среди протестующих были люди, которые вели себя как «радикальные экстремисты». Глава МИД напомнил, что вооруженные нападающие обезглавили двух полицейских, а также «атаковали морги и забрали 41 тело». Они не хотели, чтобы тела были опознаны, добавил дипломат.

15 января директор департамента по связям с общественностью минздрава Асель Артакшинова уже говорила, что пострадавшие в больницах не отвечали на вопросы медиков на казахском или русском языках. По ее словам, пациенты без разрешения покидали медицинские организации.

Ранее назвавший себя «лидером оппозиции» в Казахстане бывший руководитель АО «Банк Туран Алем» (БТА Банк) Мухтар Аблязов сообщил о намерении вернуться в республику, чтобы возглавить временное правительство сроком на полгода. Заочно осужденный бизнесмен рассказал, что координационный штаб находится в Киеве.

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