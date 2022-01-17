Беглый экс-банкир Аблязов: протесты в Казахстане координировали из Киева

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17 января 2022, 07:31 Источник: РИА Новости

протест, фото: t.me/shot_shot/globallookpress.com

Назвавший себя «лидером оппозиции» в Казахстане экс-глава АО «Банк Туран Алем» (БТА Банк) Мухтар Аблязов заявил, что координационный штаб протестного движения в республике находится в Киеве. При этом сам бизнесмен скрывается во Франции.

«У нас организационный штаб, - точнее говоря, он назывался "координационный штаб "Демократические выборы Казахстана" - находится в Киеве»,- пояснил он.

Аблязов отметил, что работа штаба активизировалась сразу после первых выступлений в Казахстане. По его словам, митингующие звонили в этот штаб, и им советовали «четко следовать выработанному так называемой оппозицией алгоритму», который существует уже более четырех лет. Экс-банкир уточнил, что, с одной стороны план подразумевает мирные протесты, в том числе борьбу с мародерами, а, с другой стороны, захват административных зданий.

«Мы призывали занимать административные здания. Не захватывать, в русском языке есть (слово) "постучаться". Занимать — это заполнять собой»,- продолжил беглый предприниматель.

При этом экс-банкир заявил, что вооружённые атаки протестующих, разграбления и погромы были не попыткой госпереворота, а реализацией конституционного права на митинги, которые якобы носили мирный характер.

Ранее Аблязов обратился к лидерам европейских стран и США с требованием ввести санкции против казахстанских властей.

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