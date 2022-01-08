Назвавшийся лидером протестного движения в Казахстане Аблязов потребовал санкций против властей

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8 января 2022, 16:59

протест, фото: t.me/shot_shot/globallookpress.com

Назвавший себя «лидером оппозиции» в Казахстане экс-глава АО «Банк Туран Алем» (БТА Банк) Мухтар Аблязов обратился к лидерам европейских стран и США с требованием ввести санкции против республики.

«Я написал президенту США, всем главам европейских государств, чтобы требовать санкций против режима»,- поделился он в беседе с итальянской газетой Corriere della Sera.

Кроме того, заочно осужденный за финансовые махинации бизнесмен назвал себя «врагом №1» властей Казахстана и президента России Владимира Путина. Аблязов призвал «международное сообщество» осудить республику «как изгнанника, прекратить заниматься бизнесом».

Ранее сообщалось, что Аблязов назвал себя лидером оппозиции и протестного движения в Казахстане. Экс-банкир намерен вернуться в страну, чтобы возглавить «временное правительство», если беспорядки достигнут «правильного охвата».

В 2015 году Аблязова обвинили в финансовых махинациях на сумму около $5 млрд. Были возбуждены уголовные дела в РФ, Казахстане и на Украине.

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