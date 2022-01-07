Reuters: заочно осужденный в Казахстане экс-банкир Аблязов назвал себя «лидером протестов»

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7 января 2022, 13:38

Мухтар Аблязов, фото: facebook.com/MuhtarAblazov/globallookpress.com

Заочно осужденный в Казахстане бывший руководитель АО «Банк Туран Алем» (БТА Банк) Мухтар Аблязов назвал себя лидером оппозиции и протестного движения в стране. Сейчас бизнесмен скрывается за границей.

Аблязов рассказал в интервью агентству Reuters, что «протестующие в Алма-Ате ежедневно спрашивают у него, как действовать». Экс-банкир намерен вернуться в Казахстан, чтобы возглавить «временное правительство», если беспорядки достигнут «правильного охвата». Бизнесмен добавил, что не получал денежный средств из западных стран для координации протестов.

При этом Аблязов призвал западных партнёров вмешаться в происходящее в Казахстане, чтобы не допустить сближения республики с Россией.

Бывший банкир давал интервью в Париже.

Напомним, что в 2015 году Аблязова обвинили в финансовых махинациях на сумму около $5 млрд. Тогда Франция дала согласие на экстрадицию в Россию экс-банкира. Были возбуждены уголовные дела в РФ, Казахстане и на Украине.

В 2017 году бизнесмен был заочно приговорен в Казахстане к 20 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

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