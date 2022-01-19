Правительство Молдавии поможет «Молдовагазу» заплатить «Газпрому», если в стране введут режим ЧП на 60 дней

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19 января 2022, 18:42 Источник: РИА Новости

плита, фото: pixels.com

Правительство Молдавии приняло решение попросить парламент ввести режим чрезвычайного положения из-за газового кризиса на 60 дней. Об этом в среду, 19 января, сообщила премьер-министр страны Наталья Гаврилица.

«Если парламент согласится ввести режим ЧП, то мы предпримем ряд мер, который позволит "Молдовагазу" покрыть недостающую сумму аванса "Газпрому"»,- пояснила она.

Гаврилица отметила, что режим ЧП позволит правительству в срочном режиме решить финансовые вопросы и оказать помощь «Молдовагазу». По ее словам, кабмин отменит НДС для компании и заплатит авансом компенсации за газ, который потребляет население.

Премьер уточнила, что введение режима ЧП на 60-дневный срок поможет избежать проблем с выплатами «Газпрому» в феврале-марте. Чиновница намерена 20 января обратиться к депутатам с просьбой поддержать инициативу правительства.

Ранее сообщалось, что «Газпром» может перекрыть поставки российского газа, если не получит очередной платеж.

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