«Газпром» намерен прекратить поставки голубого топлива в Молдавию из-за неуплаты

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19 января 2022, 17:25 Источник: РИА Новости

плита, фото: pixels.com

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица сообщила, что «Газпром» может перекрыть поставки российского газа, если не получит очередной платеж. Соответствующее письмо 18 января получила компания «Молдовагаз».

«Вчера компания "Газпром" направила "Молдовагазу" официальное письмо, в котором предупредила о намерении прекратить поставки газа в случае непогашения платежа до 20 января»,- пояснила чиновница.

Гаврилица отметила, что «Молдовагаз» не успел собрать деньги, поэтому 19 января состоится заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, что в ноябре «Молдовагаз» выплатил долг «Газпрому» в размере 74 миллионов долларов за голубое топливо, которое поставлялось этой осенью.

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