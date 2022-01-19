Порошенко заявил о намерении «прихлопнуть крышку рояля» Зеленского

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19 января 2022, 18:32 Источник: РИА Новости

Владимир Зеленский, фото: Volodymyr Zelensky/Globallookpress.com

Бывший украинский лидер Петр Порошенко в ходе выступления перед своими сторонниками предложил «прихлопнуть крышку рояля» президента страны Владимира Зеленского.

«Наступило время прихлопнуть крышку рояля»,- высказал политик.

Порошенко вспомнил юмористикий номер Зеленского под названием «Игра на рояле без рук».

Напомним, что 19 января Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения бывшему президенту Украины по делу о государственной измене в виде личного обязательства. Порошенко назвал решение суда «безумным сценарием Зеленского». Политик заявил, что его сторонники не будут праздновать победу, хотя уже победили.

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