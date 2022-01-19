Порошенко назвал «безумным сценарием Зеленского» решение о мере пресечения в виде личного обязательства

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19 января 2022, 16:28 Источник: РИА Новости

Петр Порошенко, фото: Petro Poroshenko/ globallookpress.com

Бывший президент Украины Петр Порошенко прокомментировал избранную ему на суде меру пресечения в виде личного обязательства. Политик походит по делу о государственной измене.

«Мы не празднуем победу, хотя, казалось бы, мы победили. Мы не празднуем потому, что безумный сценарий [президента Украины Владимира] Зеленского, как абсолютного неадеквата, еще не закончился»,- высказал он.

По словам бывшего украинского лидера, Зеленскому грозит «судьба превращения в Януковича» и «проведение остатка жизни в Ростове». Порошенко призвал действующую власть к общенациональному консенсусу на фоне якобы «агрессивных действий со стороны России». Он добавил, что Зеленский для него «оппонент», а «врагом» является президент РФ Владимир Путин.

«Мы должны действовать ответственно, потому что нам нужно спасать Украину, как мы это сделали в 2014 году…»,- резюмировал политик.

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