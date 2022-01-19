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Киевский суд избрал меру пресечения Порошенко в виде личного обязательства и попросил сдать паспорт

, 15:58 Источник: ТАСС

Киевский суд избрал меру пресечения Порошенко в виде личного обязательства и попросил сдать паспорт
Петр Порошенко, фото: poroshenko.petro/ vk.com/ globallookpress.com

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения бывшему президенту Украины Петру Порошенко по делу о государственной измене. Заседание состоялось в среду, 19 января.

Судья Алексей Соколов огласил, что Петру Порошенко избрали меру пресечения в виде личного обязательства являться в суд и в правоохранительные органы. У экс-президента изъяли паспорт для выезда за границу.

Киевский суд не удовлетворил ходатайство прокуратуры, которая просила арестовать политика на два месяца с возможностью внесения залога в размере 1 млрд гривен (около $35,7 млн).

Напомним, что Порошенко обвиняется сразу по нескольким статьям: финансирование терроризма, госизмена и создание террористической организации. Дело, по которому проходит бывший президент, касается поставок донбасского угля в 2014-2015 гг.

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