России бесполезно ориентироваться на Запад: мы всё равно останемся чужими

Аргументы Недели → В мире 13+

19 января 2022, 17:32

Россия, как ярко выраженная представительница континентальной цивилизации, действительно объективно тяготеет к автократии. Оседлый образ жизни, жёсткая привязка к земле, на которой живёшь, сами по себе требуют «игры вдолгую». Здесь нужно быть уверенным в «правилах игры», которые не изменятся в любой момент. Для этого долговременность власти является объективной необходимостью.



Особенности русского национального социокультурного облика не были поняты и приняты Западом, более того, они были отвергнуты. Запад видел в России самостоятельный антимир, соперничающий образ и способ мироустройства, угрожающе великое, глобальное антитождество, как решительный анти-Запад, чья мощь именно потому так пугающа, что равна или сравнима с его консолидированной мощью.



Россия как враг выглядела ещё потому столь грозно, что другого равноценного соперника Западу не было. Мощь ислама, подорванная реконкистой, больше не возродилась. Его духовная притягательность имела локально-региональный, но отнюдь не универсально-глобальный характер, геополитические амбиции были ограничены. Так что спор за мировое лидерство мог идти только между двумя мирами. К тому же один из них ещё в начале своего пассионарного скачка заявил о своих претензиях на Третий Рим, тем самым покусившись на безраздельное, казалось бы, господство Запада, на его право наследования Второму Риму.



Кроме того, русский мир, несмотря на множество населявших его языков, чем дальше, тем больше стал осознавать своё единство. Русская национальная политика, не делающая различий между отдельными народами, расами и племенами, показывала, что Россия начинает чувствовать себя континентом.



«Континентальный» стиль мышления встаёт здесь на место национального. Законченность этому процессу, вопреки своим первоначальным замыслам, положил большевизм, окончательно сформировавший «восточный континент» и в духовном, и в пространственном плане.



С точки зрения геополитики можно констатировать, что история Нового времени – это история утверждения западно-центристского мира. Этот мир никак не мог простить России, во-первых, покушения на его прерогативы, во-вторых, того, что это было совершено теми, кого воспринимали как чужих, чуждых и неполноценных. Западному самосознанию курс евроцентризма, густо настоянный на бациллах расизма, был привит настолько тщательно, что стал его родовой отметиной вплоть до настоящего времени.



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