Звезда фильма «Ганнибал: Восхождение» Ульель умер во время катания на лыжах
19 января 2022, 17:46
Французский актер Гаспар Ульель скончался в возрасте 37 лет после происшествия на горнолыжном курорте Розьер на юго-востоке Франции. Звезду фильма «Долгая помолвка» в тяжелом состоянии доставили в больницу.
О смерти актера сообщил его агент.
По данным телеканала BFMTV, Ульель получил серьезную черепно-мозговую травму после катания на лыжах. К моменту прибытия спасателей на место происшествия звезда фильма «Ганнибал: Восхождение» был без сознания. Причиной инцидента стало столкновение актера с другим лыжником.
Через час после случившегося Ульеля доставили вертолётом в университетский больничный центр города Гренобль.
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