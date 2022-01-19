Звезда фильма «Ганнибал: Восхождение» Ульель умер во время катания на лыжах

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19 января 2022, 17:46

Гаспар Ульель , фото: Alberto Terenghi/ZUMAPRESS.com/Globallookpress.com

Французский актер Гаспар Ульель скончался в возрасте 37 лет после происшествия на горнолыжном курорте Розьер на юго-востоке Франции. Звезду фильма «Долгая помолвка» в тяжелом состоянии доставили в больницу.

О смерти актера сообщил его агент.

По данным телеканала BFMTV, Ульель получил серьезную черепно-мозговую травму после катания на лыжах. К моменту прибытия спасателей на место происшествия звезда фильма «Ганнибал: Восхождение» был без сознания. Причиной инцидента стало столкновение актера с другим лыжником.

Через час после случившегося Ульеля доставили вертолётом в университетский больничный центр города Гренобль.

Читайте интервью с Гаспаром Ульелем в «АН».

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