Аргументы Недели В мире 13+

Звезда фильма «Ганнибал: Восхождение» Ульель умер во время катания на лыжах

, 17:46

Звезда фильма «Ганнибал: Восхождение» Ульель умер во время катания на лыжах
Гаспар Ульель , фото: Alberto Terenghi/ZUMAPRESS.com/Globallookpress.com

Французский актер Гаспар Ульель скончался в возрасте 37 лет после происшествия на горнолыжном курорте Розьер на юго-востоке Франции. Звезду фильма «Долгая помолвка» в тяжелом состоянии доставили в больницу.

О смерти актера сообщил его агент.

По данным телеканала BFMTV, Ульель получил серьезную черепно-мозговую травму после катания на лыжах. К моменту прибытия спасателей на место происшествия звезда фильма «Ганнибал: Восхождение» был без сознания. Причиной инцидента стало столкновение актера с другим лыжником.

Через час после случившегося Ульеля доставили вертолётом в университетский больничный центр города Гренобль.

Читайте интервью с Гаспаром Ульелем в «АН». 

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

БА

В мире

Порошенко назвал «безумным сценарием Зеленского» решение о мере пресечения в виде личного обязательства

Порошенко назвал «безумным сценарием Зеленского» решение о мере пресечения в виде личного обязательства

Бывший президент Украины Петр Порошенко прокомментировал избранную ему на суде меру пресечения в виде личного обязательства. Политик походит по делу о государственной измене.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Наука

Политика

В мире

Политика

Политика

Политика

Политика

Культура

Происшествия

Культура

Политика