Посол Казахстана в Москве Кошербаев: в стране нет планов дерусификации

Аргументы Недели → В мире 13+

19 января 2022, 14:28 Источник: РБК

Флаг Казахстана, GTW/imageBROKER.com/globallook.com

В Казахстане нет ущемления русского языка, он был и остается языком межнационального общения, - сказал в интервью РБК посол Казахстана в Москве Ермек Кошербаев.

По словам дипломата, русским языком в Казахстане сегодня владеет почти все население страны. «У нас проблема в большей степени касается нашего родного казахского языка», — сообщил он.

Посол рассказал, что в СССР многие казахи, особенно живущие в городе стали «терять язык». «Без знания русского языка ты практически не мог пробиться в высшие эшелоны власти или же добиться каких-то маломальских успехов. После развала Советского Союза языковой вопрос встал со всей остротой»,- заявил Кошербаев.

В настоящее время, по его словам, задача властей — не просто сохранение, но и развитие государственного казахского языка, его корректное применение. При этом речь о дерусификации не идет.

«Русский язык он как есть, так и остается, и это записано в Конституции, языком межнационального общения», — заверил Кошербаев.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости