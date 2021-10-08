Казахстан избавляется от русского языка, чтобы покончить с наследием СССР

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8 октября 2021, 14:37 Источник: iz.ru

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Парламент Казахстана собирается перевести все вывески, меню и указатели только на казахский язык. Внесены поправки в проект закона «О языках в Республике Казахстан». Они уже одобрены парламентом страны во втором чтении.



«Все вывески, рекламные объявления, ценники, меню, указатели и другие объекты в Казахстане должны быть на казахском языке. На русском — при необходимости», — заявил член комитета по социально-культурному развитию парламента Казахстана Берик Абдыгалиулы.



Между тем, ранее президент страны Касым-Жомарт Токаев подчеркивал, что современный Казахстан строится по принципу «многообразие в единстве» - у страны «всегда был иммунитет к разобщенности».



«Мы не допустим дискриминации по языковому, национальному или расовому признакам, унижения чести и достоинства, будем привлекать к ответственности по закону. Такие противоречащие конституции, безответственные шаги идут вразрез с интересами Казахстана», — говорил глава государства.



Полтора месяца назад широкий общественный резонанс вызвала деятельность «языковых патрулей». Казахстанские националисты заходили в частные и государственные учреждения, магазины, поликлиники, проверяя, насколько хорошо их сотрудники знают казахский. Акции прошли во многих крупных городах: Нур-Султане, Алма-Ате, Караганде, Павлодаре, Уральске и других. Происходящее снимали и выкладывали ролики в YouTube.



Особенным рвением в этом плане отличился блогер Куат Ахметов. Он заставлял русскоязычных жителей Казахстана извиняться за плохое владение казахским. В Республике на него завели уголовное дело по статье «Разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни», но Ахметов покинул страну.



В то же время глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что власти Казахстана не реагируют на действия в отношении русского языка в стране. При этом в российском МИДе сообщили, что «поддерживают позицию Казахстана о готовности пресекать любые проявления национализма на фоне данных о проведении в республике так называемых языковых рейдов».



Русскоязычные — вторая по численности национальная группа в Казахстане. В стране проживают около 3,4 млн русских — это почти 18,5% населения. На русском свободно говорит и пишет 84% граждан, на нем обучается 34,3% студентов. Полгода назад появлялись сообщения о том, что власти собираются постепенно отказаться от обучения на русском, и к 2023 году все учебные заведения должны перейти на казахский. Позже Минобразования Казахстана эту информацию опровергло.



При этом известно, что к 2025 году Казахстан должен перейти с кириллицы на латиницу. Об этом задумывался еще прежний президент Нурсултан Назарбаев. Власти страны считают, что таким образом они смогут окончательно порвать с наследием советского строя.



Еще в 1990-е годы создать единый тюркский алфавит предлагала Анкара, но тогда сделать это не получилось. Потом мечта турецких властей всё же стала осуществляться: Узбекистан, Туркменистан и Азербайджан перешли на латиницу с кириллицы. Теперь очередь за Казахстаном.





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