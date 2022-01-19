Киевский политолог Бортник: «Блинкен летит на Украину, потому что до войны осталось две недели»
19 января 2022, 11:36
Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен посетит Украину, «потому что до войны осталось две недели». Об этом в беседе со СМИ заявил киевский политолог Руслан Бортник.
Некоторое время назад стало известно, что глава американского Госдепа 19 января прибудет в Киев.
«Блинкен летит на Украину, потому что до войны осталось две недели. До эскалации осталось две недели. Не факт, что на Донбассе», — отметил Бортник.
По его словам, «до нового витка эскалации между Россией и Западом осталось две недели».
«Что это будет, я пока не берусь прогнозировать», — сказал эксперт.
Как сообщалось ранее в среду, бывший израильский разведчик Яков Кедми озвучил мнение о том, что РФ способна разгромить украинскую армию за несколько часов без ввода войск на территорию соседней страны.
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