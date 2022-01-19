Киевский политолог Бортник: «Блинкен летит на Украину, потому что до войны осталось две недели»

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19 января 2022, 11:36

Госсекретарь США Энтони Блинкен, Evelyn Hockstein - Pool via CNP / globallookpress.com

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен посетит Украину, «потому что до войны осталось две недели». Об этом в беседе со СМИ заявил киевский политолог Руслан Бортник.

Некоторое время назад стало известно, что глава американского Госдепа 19 января прибудет в Киев.

«Блинкен летит на Украину, потому что до войны осталось две недели. До эскалации осталось две недели. Не факт, что на Донбассе», — отметил Бортник.

По его словам, «до нового витка эскалации между Россией и Западом осталось две недели».

«Что это будет, я пока не берусь прогнозировать», — сказал эксперт.

Как сообщалось ранее в среду, бывший израильский разведчик Яков Кедми озвучил мнение о том, что РФ способна разгромить украинскую армию за несколько часов без ввода войск на территорию соседней страны.

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