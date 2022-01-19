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Отставной полковник Михаил Тимошенко: даже слухи о размещении ракет России на Кубе и в Венесуэле «заставляют США нервничать»

, 10:14 Источник: «ПолитРоссия»

Отставной полковник Михаил Тимошенко: даже слухи о размещении ракет России на Кубе и в Венесуэле «заставляют США нервничать»
Российские ракетные комплексы, ALEXEY BYCHKOV / globallookpress.com

Даже слухи о размещении российских ракет на Кубе и в Венесуэле «заставляют США нервничать». На это в разговоре со СМИ указал отечественный военный эксперт, отставной полковник Михаил Тимошенко.

На прошлой неделе заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, говоря о возможности обустройства военной инфраструктуры страны на Кубе и в Венесуэле, заявил, что не хочет ничего подтверждать или исключать. Спустя некоторое время портал «Репортер» написал, что авиационная разведка Соединенных Штатов начала проверять территорию названых государств на предмет наличия ракет России.

«Общественное мнение в Америке неустойчивое. Даже слухи о размещении российских ракет в этих странах заставляют США нервничать и оказывают влияние не геополитическую ситуацию», — отметил Михаил Тимошенко.

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