Отставной полковник Михаил Тимошенко: даже слухи о размещении ракет России на Кубе и в Венесуэле «заставляют США нервничать»

Даже слухи о размещении российских ракет на Кубе и в Венесуэле «заставляют США нервничать». На это в разговоре со СМИ указал отечественный военный эксперт, отставной полковник Михаил Тимошенко.
На прошлой неделе заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, говоря о возможности обустройства военной инфраструктуры страны на Кубе и в Венесуэле, заявил, что не хочет ничего подтверждать или исключать. Спустя некоторое время портал «Репортер» написал, что авиационная разведка Соединенных Штатов начала проверять территорию названых государств на предмет наличия ракет России.
«Общественное мнение в Америке неустойчивое. Даже слухи о размещении российских ракет в этих странах заставляют США нервничать и оказывают влияние не геополитическую ситуацию», — отметил Михаил Тимошенко.
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