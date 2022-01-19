Военный эксперт Бартош: при необходимости силы России могут потопить появившийся на Балтике вертолетоносец НАТО Rotterdam

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19 января 2022, 09:44 Источник: «ПолитРоссия»

Вертолетоносец Rotterdam, Rob Arnold / globallookpress.com

При необходимости российские силы могут потопить появившийся на Балтике вертолетоносец Североатлантического альянса Rotterdam. Такой вариант развития событий в разговоре со СМИ допустил отечественный военный эксперт Александр Бартош.

На текущей неделе в Балтийское море вошел корабль Rotterdam. Пресс-служба НАТО проинформировала, что вертолетоносец был направлен в акваторию для наблюдения за ситуацией в регионе.

Александр Бартош отметил, что военные РФ «пристально наблюдают» за перемещениями Rotterdam.

«И, как только он начнет нарушать наши границы, то тогда, естественно, будет уже совсем другой разговор», — спрогнозировал специалист.

Он предрек, что при необходимости российские силы могут потопить вертолетоносец.

Как сообщалось ранее в среду, отставной полковник Юрий Кнутов заявил, что комплексы радиоэлектронной борьбы, имеющиеся в распоряжении Москвы, способны отрезать от связи всю авиацию НАТО.

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