Военный эксперт Бартош: при необходимости силы России могут потопить появившийся на Балтике вертолетоносец НАТО Rotterdam

При необходимости российские силы могут потопить появившийся на Балтике вертолетоносец Североатлантического альянса Rotterdam. Такой вариант развития событий в разговоре со СМИ допустил отечественный военный эксперт Александр Бартош.
На текущей неделе в Балтийское море вошел корабль Rotterdam. Пресс-служба НАТО проинформировала, что вертолетоносец был направлен в акваторию для наблюдения за ситуацией в регионе.
Александр Бартош отметил, что военные РФ «пристально наблюдают» за перемещениями Rotterdam.
«И, как только он начнет нарушать наши границы, то тогда, естественно, будет уже совсем другой разговор», — спрогнозировал специалист.
Он предрек, что при необходимости российские силы могут потопить вертолетоносец.
Как сообщалось ранее в среду, отставной полковник Юрий Кнутов заявил, что комплексы радиоэлектронной борьбы, имеющиеся в распоряжении Москвы, способны отрезать от связи всю авиацию НАТО.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости