Отставной полковник Кнутов: российские системы РЭБ способны отрезать от связи всю авиацию НАТО

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19 января 2022, 08:10 Источник: «ПолитРоссия»

Российские военные, MOD Russia / globallookpress.com

Российские комплексы радиоэлектронной борьбы способны отрезать от связи всю авиацию Североатлантического альянса. Об этом заявил отечественный военный эксперт, полковник в отставке Юрий Кнутов.

Специалист прокомментировал публикацию британского издания The Times, в которой утверждается, что Россия якобы начала активно применять свои системы РЭБ против стран НАТО и Северной Европы. Кнутов подверг сомнению достоверность данного сообщения.

При этом отставной полковник указал, что «наша радиоэлектронная атака способна нейтрализовывать работу армейских штабов и командных пунктов, а также перехватывать информацию с них».

«Ну и, конечно, нам по силам отрезать всю их авиацию», — отметил Юрий Кнутов.

Он рассказал, что в Калининградской, Мурманской областях и в Крыму развернуты комплексы «Мурманск-БН», дальность действия которых может достигать трех тысяч километров.

«Вообще "Мурманск-БН" действует достаточно прямолинейно — просто глушит сигналы управления от радиостанций. Но этого вполне хватает для того, чтобы разорвать связь самолета с аэродромом или космическими спутниками. В итоге авиация противника просто остается отрезанной», — объяснил эксперт.

Как сообщалось ранее, политолог Дмитрий Евстафьев озвучил мнение о том, что военные возможности России, продемонстрированные переброской ее сил в Казахстан, напугали США.

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