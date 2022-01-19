Avia.pro: в случае военного столкновения у армии Украины не будет никаких шансов выстоять против сил России

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19 января 2022, 07:36 Источник: Avia.pro

Украинские военные, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Если произойдет военное столкновение, у Вооруженных сил Украины не будет никаких шансов выстоять против российских подразделений. Соответствующий прогноз содержится в публикации интернет-СМИ.

Портал Avia.pro пишет, что «явное превосходство российской армии, сконцентрированной вблизи украинских границ, говорит само за себя». В случае военного конфликта у ВСУ не будет никаких шансов выстоять, предрекает сайт.

В процитированном материале допускается, что столкновение ВСУ и сил России может произойти, если киевская сторона нападет на республики Донбасса.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что бывший посол Киева в Белоруссии Роман Бессмертный допустил вероятность переброски контингента ОДКБ на территорию Украины.

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