На всей территории Казахстана снят режим чрезвычайного положения

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18 января 2022, 21:36 Источник: РИА "Новости"

беспорядки в Казахстане, t.me/ shot_shot

Во всех регионах Казахстана в 00.00 (для большинства регионов соответствует 21.00 вторника по Москве) истек срок действия режима чрезвычайного положения, введенного после начала массовых беспорядков.

5 января, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел чрезвычайное положение в стране для обеспечения общественной безопасности, восстановления законности, правопорядка, а также в целях защиты прав и свобод граждан.

В период действия режима повсеместно действовал комендантский час с 23.00 до 07.00 (с 20.00 до 04.00 по Москве). Кроме того, в регионах республики была усилена охрана общественного порядка.

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