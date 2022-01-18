На всей территории Казахстана снят режим чрезвычайного положения

Во всех регионах Казахстана в 00.00 (для большинства регионов соответствует 21.00 вторника по Москве) истек срок действия режима чрезвычайного положения, введенного после начала массовых беспорядков.
5 января, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел чрезвычайное положение в стране для обеспечения общественной безопасности, восстановления законности, правопорядка, а также в целях защиты прав и свобод граждан.
В период действия режима повсеместно действовал комендантский час с 23.00 до 07.00 (с 20.00 до 04.00 по Москве). Кроме того, в регионах республики была усилена охрана общественного порядка.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.