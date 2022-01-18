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Бывший разведчик Кедми: любой флот НАТО будет уничтожен за 15 минут в случае атаки на российский Калининград

, 16:12

Бывший разведчик Кедми: любой флот НАТО будет уничтожен за 15 минут в случае атаки на российский Калининград
Корабли, US Navy / globallookpress.com

Любой флот Североатлантического альянса будет уничтожен за 15 минут в случае атаки на российский Калининград. Соответствующий прогноз озвучил Яков Кедми, бывший израильский разведчик.

Кедми, выступивший в эфире телеканала «Россия 1», указал на то, что Калининград надежно защищен современным вооружением.

«Ни в одном флоте НАТО, даже американском, никто даже в страшном сне не думает послать хоть одну резиновую лодку к берегам Калининграда. Они отлично знают, что их ждет — у любого флота, который попытается что-то сделать против Калининграда, срок жизни — не более четверти часа», — отметил экс-разведчик.

Как сообщалось ранее сегодня, китайский сайт Baijiahao предрек, что Россия разгромит НАТО в течение 24 часов с помощью аппаратов «Посейдон» и ракет «Сармат», если разгорится военный конфликт.

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