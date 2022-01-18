Baijiahao: в случае войны Россия разгромит НАТО за 24 часа с помощью аппаратов «Посейдон» и ракет «Сармат»

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18 января 2022, 13:51 Источник: «ПолитРоссия»

Подводная лодка, MOD Russia / globallookpress.com

Если разгорится военный конфликт, Российская Федерация разгромит Североатлантический альянс за 24 часа с помощью подводных аппаратов «Посейдон» и ракет «Сармат». Соответствующий прогноз содержится в публикации, размещенной в китайском интернет-сегменте.

«Одна Россия против 30 стран, но ей есть, чем ответить. РФ разработает две гигантские боевые системы — с их помощью НАТО будет разгромлено за 24 часа», — предрекает портал Baijiahao.

Первым оружием, которое обеспечит успех Москвы в случае войны, сайт назвал ядерные подводные беспилотники «Посейдон».

«“Посейдон” способен разрушить крупный прибрежный город США», — отмечается в процитированном материале.

Baijiahao констатирует, что также российские специалисты работают над ракетным комплексом «Сармат» с дальностью действия 18 тысяч километров. Его ракета способна использовать 10 тяжелых или 15 средних боеголовок. Одного снаряда «Сармат» будет достаточно, чтобы стереть с лица земли крупный американский штат, пишет китайский ресурс.

Как сообщалось ранее сегодня, сайт Sohu указал, что Соединенные Штаты рискуют проиграть в войне с РФ, если решат напасть на нее через Северный полюс.

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