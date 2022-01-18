Sohu: США рискуют проиграть в войне с Россией, если решат напасть на нее через Северный полюс

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18 января 2022, 11:53 Источник: «ПолитРоссия»

Российские военные, MOD Russia / globallookpress.com

Соединенные Штаты рискуют проиграть в военном конфликте с Российской Федерацией, если решат напасть на нее через Северный полюс. Соответствующий прогноз содержится в публикации, появившейся в китайском сегменте интернета.

Портал Sohu обратил внимание на то, что некоторое время назад военные США объявили о планах разместить на Аляске 150 истребителей пятого поколения F-22 и F-35. Боевые машины будут дислоцированы таким образом, чтобы иметь возможность угрожать РФ, отмечает сайт.

В процитированном материале говорится, что Арктика является наиболее вероятным направлением для американского авиаудара по российской территории. При этом авторы Sohu предрекли, что Вашингтон рискует проиграть в войне с РФ, если решит напасть на нее через Северный полюс.

«Россия имеет очевидное преимущество над США в Арктике», — указывает китайский ресурс.

Sohu пишет, что Москва развернула в Арктическом регионе мощную военную группировку, возводит там новые базы и аэродромы, а также уже сейчас имеет в своем распоряжении боевую технику, предназначенную для эксплуатации в условиях экстремально низких температур.

Как сообщалось ранее во вторник, сайт NetEasе указал, что ответ президента Владимира Путина на итоговой пресс-конференции на вопрос про ситуацию вокруг Украины вызвал «панику» на Западе.

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