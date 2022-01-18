Военный аналитик Рожин: армия Украины давно бы начала наступление и ликвидировала ДНР и ЛНР, если бы Киев не опасался России

Вооруженные силы Украины давно бы начали наступление в Донбассе и ликвидировали самопровозглашенные ДНР и ЛНР, если бы Киев не опасался Российской Федерации. Об этом заявил военный аналитик Борис Рожин.
«ВСУ давно бы начали наступление и ликвидировали ЛНР и ДНР, но Киев опасается реакции России. У нас развернуты войска в той же Ростовской области. В случае чего защитникам Донбасса будет оказано содействие», — отметил эксперт.
По его словам, в настоящий момент украинская сторона «продолжает вести позиционную войну параллельно с информационно-психологической войной и организацией провокаций».
Ранее во вторник сообщалось, что киевский политолог Виктор Небоженко допустил вероятность ракетного удара РФ по подразделениям Украины на территории Донбасса.
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