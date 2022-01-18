Киевский политолог Небоженко допустил возможность ракетной атаки России по войскам Украины в Донбассе

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18 января 2022, 10:07

Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

Киевский политолог Виктор Небоженко допустил вероятность ракетного удара России по войскам Украины, дислоцированным на территории Донбасса. Соответствующее заявление эксперт сделал в разговоре с журналистами.

Ряд западных политиков и СМИ утверждают, что РФ готовится «напасть» на Украину текущей зимой. Официальная Москва подобные обвинения отрицает.

«Все говорят о вторжении. Я думаю, что никакого вторжения не будет», — отметил процитированный «ПолитНавигатором» Небоженко.

По словам аналитика, «возможна очень сильная международная провокация о присоединении Донецка и Луганска к РФ». В рамках реализации данного сценария вероятна ракетная атака по киевским войскам в Донбассе, полагает Виктор Небоженко.

Как сообщалось ранее, одесский журналист Юрий Ткачев спрогнозировал, что «держать Россию на растяжке Донбасса Вашингтон сможет еще очень и очень долго».

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