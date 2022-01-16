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Одесский журналист Ткачев: «Держать Россию на растяжке Донбасса Вашингтон сможет еще очень и очень долго»

, 20:09

Одесский журналист Ткачев: «Держать Россию на растяжке Донбасса Вашингтон сможет еще очень и очень долго»
Украинские военные, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Одесский журналист Юрий Ткачев предрек, что «держать Россию на растяжке Донбасса Вашингтон сможет еще очень и очень долго». Такую точку зрения Ткачев высказал в публикации, появившейся некоторое время назад в его Telegram-канале.

«Ответ на вопрос о том, будет война или нет, по сути сводится к ответу на другой вопрос: готовы ли в США пожертвовать своей украинской колонией ради обретения повода для эскалации экономического и политического давления на Россию?» — написал журналист.

Он спрогнозировал, что «держать Россию на растяжке Донбасса Вашингтон сможет еще очень и очень долго».

«Сейчас мы говорим о масштабе ближайшего месяца: если украинское наступление в Донбассе не начнется в ближайшие четыре недели, то где-то на полгода можно будет выдохнуть. Увы, потом мы снова окажемся в той же ситуации, и воспроизводить ее можно будет почти до бесконечности», — отметил автор поста.

Ранее сегодня сообщалось, что бывший депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров озвучил мнение, согласно которому судьба самопровозглашенных ДНР и ЛНР связана с тем, какая судьба ждет Украину.

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