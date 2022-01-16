Бывший депутат Рады Килинкаров: судьба ДНР и ЛНР связана с тем, какая судьба ждет Украину

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16 января 2022, 16:42

Дорожный указатель в центре Донецка, Senkar Tomas / globallookpress.com

Судьба самопровозглашенных ДНР и ЛНР связана с тем, какая судьба ждет Украину. Соответствующую точку зрения в разговоре с Telegram-каналом «Донбасс решает» высказал некоторое время назад Спиридон Килинкаров, бывший депутат Верховной Рады.

«С территориями республик связаны серьезные геополитические процессы. Повлиять на этот процесс из республик невозможно. Идет глобальная игра, в ней нет простых решений. Судьба республик связана с тем, какая судьба ждет Украину», — отметил Килинкаров.

Как сообщалось ранее сегодня, киевский политолог Михаил Погребинский спрогнозировал, что Донецк и Луганск не получат автономный статус при украинском президенте Владимире Зеленском.

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