Бывший депутат Рады Килинкаров: судьба ДНР и ЛНР связана с тем, какая судьба ждет Украину
16 января 2022, 16:42
Судьба самопровозглашенных ДНР и ЛНР связана с тем, какая судьба ждет Украину. Соответствующую точку зрения в разговоре с Telegram-каналом «Донбасс решает» высказал некоторое время назад Спиридон Килинкаров, бывший депутат Верховной Рады.
«С территориями республик связаны серьезные геополитические процессы. Повлиять на этот процесс из республик невозможно. Идет глобальная игра, в ней нет простых решений. Судьба республик связана с тем, какая судьба ждет Украину», — отметил Килинкаров.
Как сообщалось ранее сегодня, киевский политолог Михаил Погребинский спрогнозировал, что Донецк и Луганск не получат автономный статус при украинском президенте Владимире Зеленском.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.