Аргументы Недели В мире 13+

Украинский политолог Погребинский: Донецк и Луганск не получат автономию при президенте Зеленском

, 16:27 Источник: ВЗГЛЯД

Украинский политолог Погребинский: Донецк и Луганск не получат автономию при президенте Зеленском
Президент Украины Владимир Зеленский, Yurii Rylchuk / globallookpress.com

Донецк и Луганск не получат автономию при президенте Украины Владимире Зеленском. Соответствующую точку зрения в беседе с интернет-СМИ озвучил некоторое время назад киевский политолог Михаил Погребинский.

«Украина должна стать многовекторной в хорошем смысле. Тогда возможно все: автономия Донбасса, нейтральный статус страны. Но это будет осуществимо уже при другом президенте Украины», — отметил Погребинский.

Как сообщалось ранее в пятницу, киевский военный эксперт Олег Жданов высказал мнение, согласно которому Соединенные Штаты не позволят проиграть Украине в случае ее вооруженного конфликта с Россией.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ДЦ

В мире

В парламенте Казахстана не подтвердили и не опровергли сообщения о смерти первого президента Нурсултана Назарбаева

В парламенте Казахстана не подтвердили и не опровергли сообщения о смерти первого президента Нурсултана Назарбаева

Депутат Мажилиса парламента Казахстана, председатель демократической партии «Ак жол» Азат Перуашев не подтвердил и не опроверг информацию о том, что Нурсултан Назарбаев умер.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

В мире

Происшествия

В мире

Спорт

В мире

Общество

Спорт

Происшествия