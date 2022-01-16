Украинский политолог Погребинский: Донецк и Луганск не получат автономию при президенте Зеленском

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16 января 2022, 16:27 Источник: ВЗГЛЯД

Президент Украины Владимир Зеленский, Yurii Rylchuk / globallookpress.com

Донецк и Луганск не получат автономию при президенте Украины Владимире Зеленском. Соответствующую точку зрения в беседе с интернет-СМИ озвучил некоторое время назад киевский политолог Михаил Погребинский.

«Украина должна стать многовекторной в хорошем смысле. Тогда возможно все: автономия Донбасса, нейтральный статус страны. Но это будет осуществимо уже при другом президенте Украины», — отметил Погребинский.

Как сообщалось ранее в пятницу, киевский военный эксперт Олег Жданов высказал мнение, согласно которому Соединенные Штаты не позволят проиграть Украине в случае ее вооруженного конфликта с Россией.

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