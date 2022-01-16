Полковник ВСУ Олег Жданов: США не позволят проиграть Украине в случае ее войны с Россией

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16 января 2022, 13:05

Украинские военные, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Соединенные Штаты не позволят проиграть Украине в случае ее военного конфликта с Российской Федерацией. Соответствующую точку зрения высказал эксперт, полковник Вооруженных сил Украины Олег Жданов.

По словам аналитика, США «не могут уступить Украину России». Для Вашингтона очень важно, чтобы бывшая советская республика оставалась в его сфере влияния, отметил Жданов.

Полковник ВСУ предрек, что американцы не дадут проиграть Киеву, если произойдет военное столкновение с РФ. В случае конфликта США будут снабжать Украину техникой, вооружением и боеприпасами, спрогнозировал Олег Жданов.

Ранее сегодня сообщалось, что бывший киевский посол в Вашингтоне Валерий Чалый озвучил мнение, согласно которому Москва может «легализовать свое военное присутствие» в республиках Донбасса.

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