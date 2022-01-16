Бывший посол Украины в США Чалый: Россия может «легализовать свое военное присутствие» в ДНР и ЛНР

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16 января 2022, 10:56

Вооруженный человек, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Российская Федерация может «легализовать свое военное присутствие» в самопровозглашенных республиках Донбасса. Такой вариант развития событий в беседе со СМИ допустил бывший посол Украины в Соединенных Штатах Валерий Чалый.

Процитированный «ПолитНавигатором» Чалый отметил, что России «не обязательно заходить физически» на украинскую территорию. По словам экс-посла, Москва может «легализовать свое военное присутствие» в ДНР и ЛНР, заявив, что эти силы пригласили в республики их власти.

Согласно позиции официального Киева, Россия оказывает прямую военную помощь подразделениям ДНР и ЛНР. Ряд западных политиков и СМИ утверждают, что Москва планирует «напасть» на Украину текущей зимой. Руководство РФ обвинения в ее участии в конфликте в Донбассе и подготовке «вторжения» в соседнюю страну опровергает.

Как сообщалось ранее в воскресенье, немецкий эксперт Александр Рар высказал мнение о том, что присоединение Киева к НАТО заморожено, вероятно, навсегда.

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