Немецкий политолог Рар: вхождение Украины в НАТО заморожено, возможно, навсегда
16 января 2022, 10:19
Вступление Украины в Североатлантический альянс заморожено, возможно, навсегда. Соответствующую точку зрения в своем Telegram-канале высказал некоторое время назад немецкий политолог Александр Рар.
«Вхождение Украины в НАТО заморожено. На много лет, наверное, даже навсегда. Германия и Франция не отказываются от своего вето, которое они в 2008 году наложили на вхождение Киева и Тбилиси в НАТО. Думаю, Париж и Берлин здесь не в одиночестве», — написал Рар в выложенном им посте.
Как сообщалось ранее в воскресенье, бывший израильский разведчик Яков Кедми заявил, что терпение России по отношению к США и альянсу «практически закончилось».
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