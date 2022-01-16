Бывший разведчик Кедми: терпение России по отношению к США и НАТО «практически закончилось»

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16 января 2022, 09:49

Вид на Московский Кремль, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Терпение России по отношению к США и Североатлантическому альянсу «практически закончилось». Об этом заявил бывший израильский разведчик Яков Кедми.

Кедми, выступая в эфире радио «Вести FM», отметил, что терпение Москвы «практически закончилось и по отношению к Соединенным Штатам, и по отношению к НАТО, и по отношению ко всем их пешкам и шавкам, которые к ним прицепились». Экс-разведчик предположил, что «ситуация ведет ко второму раунду переговоров или ко второму раунду конфликта, когда на переговоры и европейцы, и американцы придут с перебитыми ногами, руками и забинтованные».

Ранее сегодня сообщалось, что политолог Петр Акопов озвучил мнение, согласно которому Россия может «создать проблемы» для США без размещения ракет на территории Кубы.

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