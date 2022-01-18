Представитель Совета национальной безопасности США допустил отключение РФ от SWIFT

Представитель Совета национальной безопасности США прокомментировал намерение Вашингтона и Евросоюза отказаться от отключения России от SWIFT в качестве санкционной меры.
Собеседник отметил, что США не исключают никаких мер против РФ, в том числе отключение российских банков от системы SWIFT, в случае дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины. По его словам, Вашингтон продолжает «очень тесно консультироваться с европейскими коллегами» по поводу возможных «серьезных последствий» для Москвы, если та в будущем вторгнется в Киев.
Ранее председатель немецкой партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц назвал отключение России от системы SWIFT «атомной бомбой» для рынка.
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