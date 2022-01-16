Немецкий политик Фридрих Мерц назвал отключение России от системы SWIFT «атомной бомбой» для рынка
16 января 2022, 18:37
Новый председатель немецкой партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц, соратник бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель, считает возможное отключение России от международной межбанковской системы SWIFT "атомной бомбой" для мирового рынка.
Политик убежден, что в случае отключения России от системы SWIFT спад ощутят все экономики, в том числе и немецкая, Германия нанесет себе серьезный вред как сильной экспортной державе.
В комментарии агентству DPA соратник Меркель призвал не трогать SWIFT, так как вопрос системы может стать атомной бомбой для рынков капитала, товаров и услуг.
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