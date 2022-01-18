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Avia.pro: в случае размещения на Кубе «Искандеров» Россия получит возможность накрыть ракетными ударами половину Флориды

, 07:55 Источник: Avia.pro

Avia.pro: в случае размещения на Кубе «Искандеров» Россия получит возможность накрыть ракетными ударами половину Флориды
Запуск ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер-М», MOD Russia / globallookpress.com

Если на Кубе будут размещены комплексы «Искандер», Российская Федерация получит возможность накрыть ракетными ударами половину американского штата Флорида. Об этом говорится в публикации, появившейся на страницах сетевой прессы.

Некоторое время назад стало известно, что в сторону Балтийского моря выдвинулась группа кораблей ВМФ РФ, которые, как предполагается, перевозят вооружения. Портал Avia.pro пишет, что данные суда «привлекли пристальное внимание США». Там «всерьез опасаются, что Россия уже приняла ответные меры в отношении» стран Североатлантического альянса, отмечает сайт.

В процитированном материале указывается, что в случае размещения на Кубе комплексов «Искандер» Москва получит возможность накрыть ракетными ударами половину территории американской Флориды.

Ранее во вторник тот же интернет-ресурс предположил, что Швеция могла перебросить на остров Готланд ракетные установки США, способные атаковать Калининград.

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