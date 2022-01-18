Сайт Avia.pro предположил, что Швеция могла развернуть на Готланде ракетные установки США, способные атаковать Калининград

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18 января 2022, 07:26 Источник: Avia.pro

РСЗО HIMARS, Staff Sgt. Donald Holbert / globallookpress.com

Швеция могла развернуть на острове Готланд в Балтийском море ракетные установки Соединенных Штатов, способные атаковать российский Калининград. Такая версия высказана в публикации, появившейся на страницах сетевой прессы.

На прошлой неделе стало известно, что Швеция направила военных на Готланд из-за «деятельности России в регионе». Портал Avia.pro предположил, что на острове могли быть размещены американские реактивные системы залпового огня HIMARS, технические характеристики которых позволяют им ударить по Калининграду.

Сайт отмечает, что несколько месяцев назад шведские силы проводили учения по оперативному развертыванию ракетных комплексов в Балтийском море.

Как сообщалось ранее, китайский интернет-ресурс NetEasе написал, что после слов президента России Владимира Путина об инциденте с эсминцем Defender флот США «оказался в довольно затруднительном положении».

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