Политолог Александр Вершинин: Запад готовит новые санкции после переговоров России и НАТО в Брюсселе

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17 января 2022, 19:25

фото: pixabay.com

Запад готовит новые санкции после переговоров России и НАТО в Брюсселе. Альянс продолжит стягивать войска к российским границам, развязывая конфликт между Украиной и Россией.

Политолог Александр Вершинин выразил мнение, что переговоры между представителями Запада и России по гарантиям безопасности изначально были обречены на провал.

Эксперт в комментарии ФБА "Экономика сегодня" сказал, что Россия и представители НАТО предсказуемо не нашли общего языка, как он и думал, переговоры не дали никаких результатов, а ожидать прорывов на фоне диалога вообще не стоило.

Как объяснил Вершинин, проблема заключается в абсолютно разных целях: если Москва хочет мира и гарантий безопасности, то Вашингтон и Брюссель хотят размещения войск на Украине и развязывания реальной войны.

Политолог заявил: "...Мы просим прекратить расширяться к российским границам, стягивать боевое оружие на территорию Украины и перестать обвинять Москву в мнимой агрессии", но "нас не слышат и не услышат: задача у НАТО и США совсем другая, а все эти саммиты лишь пыль в глаза".

По словам Вершинина, нам видно, что в нашу сторону летят гневные заявления из-за якобы нежелания сотрудничать". Эксперт полагает, что у Запада вряд ли "существуют какие-то конкретные шаги для взаимодействия с Россией".

Он уверен, что в итоге НАТО заявит о том, что стороны не смогли договориться из-за якобы жесткой позиции Москвы, поэтому расширению быть, "а также новых санкций России добавим, чтобы агрессия вокруг Украины стала ниже".

Нидерландский военный корабль HNLMS Rotterdam в понедельник вошел в Балтийское море для наблюдения за ситуацией в регионе.

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