Военный корабль НАТО HNLMS Rotterdam вошел в Балтийское море

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17 января 2022, 18:38 Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Нидерландский военный корабль HNLMS Rotterdam в понедельник вошел в Балтийское море. По информации НАТО, корабль вошел в Балтийское море для наблюдения за ситуацией в регионе. На сайте эстонского телерадиовещания ERR опубликовало сообщение, что нидерландский военный корабль находится у берегов Швеции.

По данным Североатлантического альянса, речь идет о запланированной акции. HNLMS Rotterdam предназначен для осуществления вертолетных операций.

Научный сотрудник Шведского колледжа национальной обороны Магнус Кристианссон полагает, что прибытие корабля связано с ситуацией с безопасностью в Европе из-за якобы наращивания Россией военной активности у границ Украины. Кристианссон пояснил, что

"НАТО приспосабливается к агрессивным и непредсказуемым действиям России и активизирует сотрудничество со Швецией и Финляндией в Балтийском море".

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