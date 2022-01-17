В Киеве во время заседания суда Пётр Порошенко склонил голову, закрыл глаза и заснул

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17 января 2022, 17:51

Петр Порошенко, фото: poroshenko.petro/ vk.com/ globallookpress.com

На Украине в понедельник судят бывшего президента страны, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко. Печерский райсуд рассматривает ходатайства прокуратуры об избрании Порошенко меры пресечения по делу о госизмене.

Во время выступления своего адвоката Игоря Голованя Петр Порошенко, который только сегодня утром вернулся из Варшавы в Киев, задремал.

Трансляция судебного заседания идет на YouТube канале "Судебная власть Украины". СМИ пишут, что Порошенко прикрыл глаза, наклонил голову и отключился. Он поспал только минутку. Никто из участников заседания, в том числе судья, не обратил на это внимание,- сообщает РИА Новости.

На заседании бывший президент Украины заявил, что не считает себя подозреваемым, а дело против него сфальсифицировано. Порошенко попросил суд вернуть прокуратуре ходатайство по делу о госизмене, но в удовлетворении этого требования было отказано,- сообщает Dailystorm.ru.

При прохождении контроля в аэропорту "Киев" Порошенко пытались не впустить в страну и забрали у него паспорт под видом проверки. Позже ему вернули документ, и он пересек границу. С середины декабря Порошенко находился за границей в дипломатическом турне.

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