Леонид Ивашов: За событиями в Казахстане стоит война внутри одного клана

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17 января 2022, 14:00

Фото: Hendrik Schmidt / globallookpress.com

Произошедшие в Казахстане события стали неожиданными для всех. Много слов говорилось о вмешательстве в дела азиатской страны иностранных государств. Но, всё же, - что и кто стоит за происходящим в Казахстане? Своим мнением на этот счет поделился с «АН» президент Академии геополитических проблем, генерал Леонид Ивашов.



- Леонид Григорьевич, говорят, что за событиями в Казахстане стояла не Турция, не США, не Китай, а сами казахи. Это была война кланов. То есть, старого, за которым стоял елбасы Назарбаев, и нового, за которым действующий президент Казахстана Токаев. Это похоже на правду?



- Это не похоже на правду, это она и есть. Это война даже не между кланами, а внутри одного клана. В Старшем жузе сложилась система двоевластия, а такая система всегда неустойчива. Назарбаев долго подбирал преемника, и выбрал, в итоге, Токаева. А Токаев, естественно, стал подбирать свою команду. Но основу правительства Казахстана составляли выдвиженцы Назарбаева, силовые службы тоже состояли из его людей. Финансовые структуры так же, разумеется, контролировались людьми Назарбаева. Поэтому, являясь президентом и имея по конституции большие полномочия, ни сам Токаев, ни его люди не имели реальной власти. Это всегда является причиной противостояния. Плюс казахов раздражала всеобъемлющая коррупция приближенных к Назарбаеву структур. И когда Назарбаев приболел, и, похоже, приболел серьезно, наступил момент попытаться ликвидировать эти противоречия.



Подробности читайте в материале главного редактора «Аргументов недели» Андрея Угланова «Казахские олигархи и радикалы сыграли на Путина»





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