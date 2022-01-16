Казахские олигархи и радикалы сыграли на Путина

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16 января 2022, 17:00 Андрей Угланов, Главный редактор АН

На наших глазах в Казахстане произошли события, которые для подавляющего большинства нашего населения оказались неожиданными. Главный вопрос - кто стоит за бунтом, для подавления которого пришлось посылать несколько тысяч прекрасно обученных и вооружённых десантников плюс белорусских, киргизских, таджикских и армянских военных. Что для нас Казахстан? Это огромная, семь с половиной тысяч километров, открытая граница. А недалеко от нее множество полигонов и военных частей вроде ракетных дивизии РВСН, перевооружаемых на новейшие «Сарматы», плюс Приозерский полигон в Сары-Шагане в самом Казахстане, плюс космодром Байконур и многое другое, чего отдать не пойми кому было просто нельзя. И мы не отдали.





Всекиргизский съезд казахов.





Что такое Казахстан и откуда он берет начало? Еще какие-то 300 лет назад все, что было южнее 50 градусов северной широты называлась у русских «Степью». Веками она таила опасность. На этой же широте находится город Киев. В том регионе, который сейчас называют «казахскими степями», жили люди, которые делились на роды. Сами они эти роды называли «жузами» - Младший, Средний и Старший. В 1730 году, через пять лет после смерти Петра I, хан младшего жуза и два его сына обратились к русской царице Анне Иоанновне за покровительством. И через год над младшим жузом был установлен протекторат Российской Империи. К 1740 году попросил и получил протекторат России и средний жуз.



Дальше была долгая история войн и набегов. Причем не со стороны России, а со стороны южных соседей казахов - в первую очередь, Циньского ханства, то есть древнего и могучего Хорезма. Компенсировать потери от набегов казахские племена старались на севере. Российская Империя уже тогда была в том регионе абсолютным лидером. В результате через 130 лет, в 1873 году земли старшего, среднего и младшего жузов были разделены на шесть областей и включены в три губернии Российской Империи. Сырдарьинская и Семиреченская вошли в состав Туркестанского генерал-губернаторства. Уральская и Тургайская - в состав Оренбургской губернии. Акмолинская и Семипалатинская - в состав Западносибирского генерал-губернаторства.



Так продолжалось до 1917 года и февральской революции, когда в августе в Оренбурге прошел первый всекиргизский съезд, принявший курс на независимость от Российской Империи. Сегодня в Казахстане тот съезд называют всеказахским. Но 105 лет назад до февральской революции прошлого столетия термина «казахи» вообще не существовало. В Российской Империи всех граждан этого региона называли именно киргизами. А вот современные казахские источники даже Ташкент называют древним казахским городом. В любом случае, никогда раньше в этих краях настоящих государств в современном понимании этого слова не было.



Перейдем в советский период. Как Казахстан из автономной республики входящий в РСФСР стал союзной республикой? Казахская ССР появилась на карте Советского Союза только 5 февраля 1936 года. Она была выделена из состава огромной республики под названием РСФСР. До этого, 10 июля 1919 года, еще до союзного договора 1922 года, в рамках все той же РСФСР был образован Киргизский край, который 26 августа 1920 года стал основой для образования Киргизской автономной советской социалистической республики со столицей в Оренбурге. Сталин, видимо, не знал о существовании казахов. Но в 1924-25-х годах практически все территории, на которых преобладало казахское население, были объединены уже в Казакской автономии. Именно так, через «К». А Оренбургская область выведена и из ее состава и передана в подчинение РСФСР. 15 июня 1925 года Киргизская АССР была переименована в Казакскую ССР со столицей в Алма-Ате. И только 5 декабря 1936 года Казакская АССР стала Казахской советской социалистической республикой.



В результате то, что мы называем сегодня, например, Алтайскими горами, в своей большей части оказались в Казахстане, как и огромная часть побережья Каспия. Рудный Алтай - это северо-восточный Казахстан стал центром цветной металлургии Советского Союза. На месте нынешней столицы Казахстана Астаны первоначально вырос советский город Целиноград, вокруг которого приехавшими из России и Украины людьми распахивались целинные земли, никогда не знавшие плуга.



После распила Советского Союза многие в России задумались о несправедливом дележе территории. Были и те, кто хотел с помощью оружия вернуть населенные русскими земли северо-восточного Казахстана в Россию. Писатель Эдуард Лимонов даже организовал вооруженный поход для поднятия русским населением восстания, но был арестован как и члены его партии. Арестован здесь, в России.





Китайцы, турки или американцы?





Вот мы и пришли в день сегодняшний. Елбасы Назарбаев, что означает «отец народа», правил Казахстаном с 1984 года. Он представитель главного, Старшего жуза. Члены этого жуза считают себя наследниками самого Чингисхана. Руководителями Казахстана всегда были выходцы с юга, из старшего жуза. Включая и нынешнего президента Токаева, уроженца Алма-Аты. Нурсултан Абишевич Назарбаев в 1984 году стал председателем правительства еще советского Казахстана. А в 1989 году, после националистических бунтов в Алма-Ате, что очень смахивало на сегодняшнюю попытку переворота, стал Первым секретарем ЦК компартии Казахстана. То есть у власти он оставался без малого тридцать пять лет.



Уже лет десять как в России гадали, когда начнется дележка наследства Назарбаева, которое было огромным. Его дочери и племянники со своими мужьями, женами, детьми и многочисленными родственниками захватили все, что приносило деньги. Армия, органы госбезопасности, милиция и партийная верхушка - все стало назарбаевским.

Но омерзение от наглости этой публики дошло до нас в Россию совсем недавно, когда в Казахстане стали публично, под камеры, унижать и просто бить русских. Как мужчин, так и женщин. Только за то, что они продолжали разговаривать между собой на русском языке. А уж совсем гадко стало в прошлом году, когда с ведома елбасы его ручной парламент принял решение избавиться от кириллицы и на турецкий манер перейти к латинице. До этого изменили все названия городов и сел, построенных в советские времена русскими и украинцами с белорусами, поднимавших и промышленность, и сельское хозяйство Казахстана. Главный пример - как Целиноград стал Астаной.



Сейчас, после того как вооруженные силы ОДКБ, а если говорить прямо, то российские десантники, не дали пролезть в казахстанские степи игиловцам и их крестным отцам-туркам, пришло время разобраться и назвать и тех, кто организовал восстание столице старшего жуза Алма-Ате.



Поначалу кое-кто грешил на китайцев. Но это было мимолетное и несерьезное подозрение, китайцы отродясь не занимались провоцированием бунтов у соседей, им самим забот хватает. Американцам после Афганистана и Ирана с Сирией тоже не до казахов, разве что языком поработать, что они успешно и делают. Большое подозрение падало на турок. Не зря же в официальных сообщениях говорят, что большинство из десяти тысяч арестованных - это иностранцы. Может, это осколки запрещенной в России ИГИЛ? И слава Богу тогда, что молниеносная переброска войск не дала этой заразе укорениться в Казахстане, откуда выкурить её было бы очень проблематично.



Аргументом в пользу возможного участия Турции в попытке переворота в Казахстане стало недавняя демонстрация Эрдоганом древней карты, где пол-России находится в некоем государстве Туран, которое турки усиленно возрождают. Казахстана, кстати, на той карте и вовсе нет. Если наш МИД по этому поводу выразил слабенький протест, то елбасы и все руководство Казахстана, включая нынешнего президента, промолчали в тряпочку. Мало того, нынешний президент Токаев, мягко говоря, не возражал, чтобы неправительственные организации Турции на турецкие деньги делали на территории Казахстана все, что угодно - от организации школ и обучения детей до влияния на силовые структуры Казахстана. И все же, попытка Турции и Эрдогана перехватить государственным переворотом инициативу в смене власти в Казахстане, очень сомнительна. Уж больно большая территория. Это вам не соседний с Турцией Азербайджан.





Война престолов.





Мы спросили о том, что он думает о событиях в Казахстане, генерал-полковника Леонида Григорьевича Ивашова. Он родился в Киргизии и прекрасно знает среднеазиатские республики бывшего Советского Союза.



- Леонид Григорьевич, говорят, что за событиями в Казахстане стояла не Турция, не США, не Китай, а сами казахи. Это была война кланов. То есть, старого, за которым стоял елбасы Назарбаев, и нового, за которым действующий президент Казахстана Токаев. Это похоже на правду?



- Это не похоже на правду, это она и есть. Это война даже не между кланами, а внутри одного клана. В Старшем жузе сложилась система двоевластия, а такая система всегда неустойчива. Назарбаев долго подбирал преемника, и выбрал, в итоге, Токаева. А Токаев, естественно, стал подбирать свою команду. Но основу правительства Казахстана составляли выдвиженцы Назарбаева, силовые службы тоже состояли из его людей. Фининсовые структуры так же, разумеется, контролировались людьми Назарбаева. Поэтому, являясь президентом и имея по конституции большие полномочия, ни сам Токаев, ни его люди не имели реальной власти. Это всегда является причиной противостояния. Плюс казахов раздражала всеобъемлющая коррупция приближенных к Назарбаеву структур. И когда Назарбаев приболел, и, похоже, приболел серьезно, наступил момент попытаться ликвидировать эти противоречия.



Мнение президента Академии геополитических проблем Ивашова чрезвычайно авторитетно. Но есть еще один вариант, о котором говорят местные русские, живущие в Казахстане и, в первую очередь, в Алма-Ате, столице Старшего жуза. Они считают, что это была попытка качнуть ситуацию в свою пользу родственников Назарбаева, и в первую очередь двух братьев-племянников Нурсултана Абишевича.



Одного из них, бывшего генерала местного КГБ, ставшего замминистра обороны, зовут Самат Абиш. Второго, тоже выходца из госбезопасности, но ставшего самым богатым бизнесменом Казахстана, зовут Кайрат Сатыбалды. При всех своих миллиардах он еще стал лидером мусульманских радикалов и, как говорят, даже содержал вооруженные формирования в южных районах страны, то есть вокруг Алма-Аты. В абсолютно светском ранее городе за последние годы стали нередкими закутанные с ног до головы в черное женщины. Похоже, именно эта публика, подчиненная племяннику уходящего на покой елбасы Назарбаева и громила прекрасный и красивейший город Алма-Ату.





Мы мир несем на кончиках штыков.





Вот и получается, что причина того, что в первые дни бунта казахские менты сдавали оружие бандитам, а армия не выходила из казарм, тоже следствие того, что родственники Назарбаева пошли ва-банк, чтобы не допустить окончательного прихода к власти сменщика их личного елбасы, то есть президента Токаева.



Спрашивается, а может и армии в Казахстане нет? Наоборот, она одна из самых мощных в средней Азии. Численность вооруженных сил Казахстана оценивается в 39 тысяч человек. Состоят они из сухопутных войск, куда входят и десантно-штурмовая войска, из ВВС и ПВО, и даже военно-морского флота! Кстати, сухопутные войска насчитывают около 20 тысяч человек. Сравните с двумя-тремя тысячами десантников, прилетевших из России. Кроме этого, в 2014 году Назарбаев, испугавшись «русской весны», создал еще и силы территориальной обороны численностью несколько десятков тысяч человек. Ну и где были эти силы в те горячие дни? Нигде. Сидели по домам.



Семь лет назад в подобных обстоятельствах мы упустили Украину. Упустить Казахстан Путин не мог. Как не мог год назад упустить Белоруссию. Удивляет то, что в случае с Казахстаном мы впервые столкнулись с тем, что действия Путина не критикует так называемая либеральная общественность. Столь стремительная и эффективная демонстрация силы озадачила даже американцев. К тому же случилось это в период подготовки к переговорам по так называемому «Ультиматуму Путина», главный посыл которого - убрать НАТО из республик бывшего Советского Союза.



Не удивительно, что в Западной Европе сегодня и в самом деле начали задумываться о своих планах по расширению НАТО. А что там будут делать, когда беспредельщик, по их пониманию, Путин пошлет ВДВ на аэродромы в Мелитополе, Борисполе или Кульбакино, куда могут приземляться тяжелые транспортные самолеты? Кто их остановит? Кто на это решится? А Путин после Крыма, Белоруссии и Казахстана последствий уж точно не испугается. Ясно, что он готовился к этому все 20 лет своего пребывания у власти.



Но что же будет с Казахстаном? Похоже, все останется по старому, только с другой тюбетейкой. Токаев уже назначил министром информации человека, который говорил о России с нескрываемым презрением. Не в коня, как говорится, корм.



Ну да чёрт бы с ним, мало ли кто что болтает. Но вот не прилетели бы в Казахстан несколько десятков бортов Ил-76 с российскими десантниками, и уже завтра в Алма-Ате могли заставить всех женщин ходить в хиджабах, сгоняли бы русских на стадион для ареста.



А дальше у новых среднеазиатских начальников, как правило, начинаются поиски хозяина. И выбор просматривается всего между тремя претендентами - Китаем, Турцией и США. Вся эта троица для нас, как раньше говорили, не понос, так золотуха.



Но сегодня русские десантники одним своим появлением в Казахстане сделали этот вариант невозможным.

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