EMA запросило дополнительную документацию по вакцине «Спутник V»

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17 января 2022, 12:17 Источник: ТАСС

вакцина "Спутник V", Saman Abesiriwardana/Keystone Press Agency

В понедельник стало известно, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) ожидает от РФ предоставления дополнительной документации по вакцине против коронавируса нового типа "Спутник V".

Глава представительства Европейского союза в Российской Федерации Маркус Эдерер сообщил журналистам, что сейчас ведется текущий обзор, связанный с признанием российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" в Европе.

Подчеркивается, что в 2021 году были проведены две инспекции. Теперь EMA запросило новую документацию по вышеуказанному препарату, однако пока она не предоставлена.

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