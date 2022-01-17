EMA запросило дополнительную документацию по вакцине «Спутник V»

В понедельник стало известно, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) ожидает от РФ предоставления дополнительной документации по вакцине против коронавируса нового типа "Спутник V".
Глава представительства Европейского союза в Российской Федерации Маркус Эдерер сообщил журналистам, что сейчас ведется текущий обзор, связанный с признанием российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" в Европе.
Подчеркивается, что в 2021 году были проведены две инспекции. Теперь EMA запросило новую документацию по вышеуказанному препарату, однако пока она не предоставлена.
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