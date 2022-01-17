Австралийский регулятор признал препарат «Спутник V» для подтверждения статуса вакцинации иностранных граждан

Австралийское Управление терапевтических товаров (TGA) в понедельник рекомендовало правительству признать вакцинацию "Спутником V" у прибывающих на территорию страны граждан других государств.
TGA постановило, что препарат против COVID-19 Центра им. Н. Ф. Гамалеи "Спутник V" будет признан в Австралии для подтверждения статуса вакцинации прибывших иностранных граждан. Уточняется, что РФ предоставила австралийской стороне всю необходимую информацию о вакцине.
По данным регулятора, две дозы "Спутника V" демонстрируют среднюю эффективность не ниже 89% против заражения коронавирусной инфекцией и на 98-100% защищают от тяжелого течения COVID-19 и смерти из-за осложнений, вызванных данным заболеванием.
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