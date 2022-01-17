Количество инфицированных коронавирусом в Германии превысило 8 миллионов

Количество новых случаев заражения коронавирусом нового типа на территории Германии за минувшие сутки увеличилось на 34 145. С начала пандемии COVID-19 выявили у 8 миллионов 122 жителей страны.
В Институте вирусологии имени Роберта Коха в понедельник, 17 января, сообщили, что за прошедшие 24 часа в ФРГ скончались 30 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Общее количество летальных исходов с начала пандемии в стране достигло 115 649.
К настоящему моменту в Германии выздоровели около 7 миллионов человек, получивших ранее положительный результат теста на COVID-19.
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