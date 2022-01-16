Avia.pro: Россия может применить против сил НАТО в Европе системы РЭБ «Мурманск-БН», если альянс не пойдет на диалог

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16 января 2022, 18:34 Источник: Avia.pro

Российский военный, MOD Russia / globallookpress.com

Российская Федерация может применить против сил НАТО в Европе комплексы радиоэлектронной борьбы «Мурманск-БН», если Североатлантический альянс не пойдет на диалог с Москвой. Реализация данного сценария допускается в публикации сетевой прессы.

Портал Avia.pro пишет, что системы «Мурманск-БН» «развернуты на трех основных направлениях» — в Крыму, Мурманской и Калининградской областях. Расположение комплексов позволяет полностью подавлять любые радиосигналы на большей части Европы, отмечает сайт.

В процитированном материале указывается, что Москва может задействовать системы РЭБ против сил НАТО на европейской территории, если западный блок не пойдет на диалог. В числе вероятных целей для комплексов интернет-ресурс назвал истребители альянса и его средства ПВО/ПРО.

Как сообщалось ранее в воскресенье, китайский сайт Baijiahao спрогнозировал, что ядерная ракета «Сармат» «за несколько минут превратит Японию в руины» в случае удара со стороны РФ.

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